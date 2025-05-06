Военкор Коц заявил о подступающих к Курской области грузовых колоннах ВСУ

Военный корреспондент Александр Коц сообщил о перемещении колонн грузовых автомобилей Вооруженных сил Украины в сторону Курской области для атаки. Техника движется через Конотоп по направлению к городу Шостка в Сумской области, написал он в своем Telegram-канале.

В данном месте Украина граничит с Рыльским и Хомутовским районами Курской области. Коц также рассказал, что подразделения ВСУ сосредотачиваются на своей стороне в направлении деревни Отрубы с целью отрезать посёлок городского типа Тёткино в Глушковском районе Курской области с севера.

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Однако для этого ВСУ придется переправляться через реку Сейм, что, по словам военкора, представляет опасность для них.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», 5 мая российские военкоры сообщили о новой попытке прорыва ВСУ в Курскую область на Тёткинском и Глушковском направлениях. По информации Kursktv, в течение понедельника было зафиксировано пять атак. Группировка войск «Север» отразила их все.

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ФОТО: Министерство обороны Украины
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