Военкор Коц заявил о подступающих к Курской области грузовых колоннах ВСУ

Военный корреспондент Александр Коц сообщил о перемещении колонн грузовых автомобилей Вооруженных сил Украины в сторону Курской области для атаки. Техника движется через Конотоп по направлению к городу Шостка в Сумской области, написал он в своем Telegram-канале.

В данном месте Украина граничит с Рыльским и Хомутовским районами Курской области. Коц также рассказал, что подразделения ВСУ сосредотачиваются на своей стороне в направлении деревни Отрубы с целью отрезать посёлок городского типа Тёткино в Глушковском районе Курской области с севера.