Военкор Коц заявил о подступающих к Курской области грузовых колоннах ВСУ
Военный корреспондент Александр Коц сообщил о перемещении колонн грузовых автомобилей Вооруженных сил Украины в сторону Курской области для атаки. Техника движется через Конотоп по направлению к городу Шостка в Сумской области, написал он в своем Telegram-канале.
В данном месте Украина граничит с Рыльским и Хомутовским районами Курской области. Коц также рассказал, что подразделения ВСУ сосредотачиваются на своей стороне в направлении деревни Отрубы с целью отрезать посёлок городского типа Тёткино в Глушковском районе Курской области с севера.
Однако для этого ВСУ придется переправляться через реку Сейм, что, по словам военкора, представляет опасность для них.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», 5 мая российские военкоры сообщили о новой попытке прорыва ВСУ в Курскую область на Тёткинском и Глушковском направлениях. По информации Kursktv, в течение понедельника было зафиксировано пять атак. Группировка войск «Север» отразила их все.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Колбаски на мангале признали опасными для здоровья
- Армия России освободила Лысовку в ДНР
- Лавров: Почти вся Европа ведет войну против России
- Военкор Коц заявил о подступающих к Курской области грузовых колоннах ВСУ
- Стене Виктора Цоя на Арбате вернули привычный вид
- Власти Волгограда не будут спешить с возвращением названия Сталинград
- В освобожденных районах ДНР более 9 тысяч человек подали документы на паспорт РФ
- Росавиация сняла ограничения в аэропортах Казани и Нижнекамска
- Минобороны получило партию роботов «Депеша»
- Семьям погибших при перестрелке в Махачкале полицейских выделят по 1 млн рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru