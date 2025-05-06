Лавров: Почти вся Европа ведет войну против России

Почти вся Европа ведет войну против России, считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом он заявил в ходе церемонии возложения венков к мемориальным доскам в здании внешнеполитического ведомства.

«Сейчас против нас тоже сплотились под знаменем нацизма... поддерживая откровенно расистский, антироссийский режим [президента Украины Владимира] Зеленского, который проводит факельные шествия, бросает в мясорубку бойцов с шевронами нацистских дивизий на рукавах», - подчеркнул глава МИД.

Лавров указал, что России угрожают нанесением стратегического поражения на поле боя. Как отметил министр, важно хранить память о героях Великой Отечественной войны, обеспечивших будущее и нынешнее развитие, а также помнить о дипломатических уроках прошлого. Лавров назвал их бесценными сегодня, когда «против нас ведет войну опять практически вся Европа, поставленная под ружье и под нацистские знамена».

Между тем секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что страны Европы разворачивают кампанию по подготовке к войне с Россией.

