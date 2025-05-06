Власти Москвы начали отключать отопление, несмотря на ночные холода

Специалисты комплекса городского хозяйства с 6 мая начали процедуру отключению отопления в российской столице. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, процесс начат «в связи с установлением необходимых температур наружного воздуха». При это Бирюков никак не прокомментировал прогноз Гидрометцентра России, согласно которому ночные температуры в Москве как минимум до 12 мая будут опускаться до 0 градусов, а местами возможны заморозки. Днём будет не выше 14 °C.