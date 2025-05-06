Власти Москвы начали отключать отопление, несмотря на ночные холода
Специалисты комплекса городского хозяйства с 6 мая начали процедуру отключению отопления в российской столице. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
По его словам, процесс начат «в связи с установлением необходимых температур наружного воздуха». При это Бирюков никак не прокомментировал прогноз Гидрометцентра России, согласно которому ночные температуры в Москве как минимум до 12 мая будут опускаться до 0 градусов, а местами возможны заморозки. Днём будет не выше 14 °C.
Как уточнил заммэра, отопление будет отключено более чем в 74 тысячах зданий, в том числе, в 34 тысячах жилых домов. Процесс проводится поэтапно – сначала тепло отключат в промышленных и административных зданиях, затем в жилых, школах, детских садах и больницах.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Бирюков обратил внимание, что уже началась подготовка к новому отопительному сезону. Предстоят плановые отключения горячей воды на время проведения гидравлических испытаний теплосетей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru