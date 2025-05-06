Колбаски на мангале признали опасными для здоровья

По ее словам, такие продукты содержат высокую концентрацию жира. В ходе жарки он окисляется и выделяет канцерогенные вещества. Это грозит образованием раковых опухолей у человека, добавила она.

Врач также отметила, что жареные на мангале продукты часто потребляются совместно с майонезом и солью. По ее мнению, такая комбинация может привести к нарушению работы почек и скачкам артериального давления. Она подчеркнула, что здоровая еда в формате шашлыка — это нежирные сорта красного мяса и птицы, которые были приготовлены на слабом огне.

Ранее в Госдуме призвали запретить в России продажу одноразовых мангалов, напоминает НСН.

