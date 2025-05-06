Колбаски на мангале признали опасными для здоровья
Среди всех блюд, которые готовятся на открытом огне, самыми вредными являются колбаски и сардельки. Об этом заявила врач-диетолог Дарья Русакова в эфире канала «Москва 24».
По ее словам, такие продукты содержат высокую концентрацию жира. В ходе жарки он окисляется и выделяет канцерогенные вещества. Это грозит образованием раковых опухолей у человека, добавила она.
Врач также отметила, что жареные на мангале продукты часто потребляются совместно с майонезом и солью. По ее мнению, такая комбинация может привести к нарушению работы почек и скачкам артериального давления. Она подчеркнула, что здоровая еда в формате шашлыка — это нежирные сорта красного мяса и птицы, которые были приготовлены на слабом огне.
Ранее в Госдуме призвали запретить в России продажу одноразовых мангалов, напоминает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru