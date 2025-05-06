Власти Волгограда не будут спешить с возвращением названия Сталинград

Власти Волгограда решили не спешить с возвращением городу названия Сталинград на фоне предложения российского президента Владимира Путина переименовать местный аэропорт, сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на председателя Волгоградской областной думы и регионального Совета ветеранов Александра Блошкина.

Блошкин отметил, что власти будут проводить соцопрос, и если увидят, что около 80% поддерживают такую идею, то тогда можно провести референдум.