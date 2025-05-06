Власти Волгограда не будут спешить с возвращением названия Сталинград
Власти Волгограда решили не спешить с возвращением городу названия Сталинград на фоне предложения российского президента Владимира Путина переименовать местный аэропорт, сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на председателя Волгоградской областной думы и регионального Совета ветеранов Александра Блошкина.
Блошкин отметил, что власти будут проводить соцопрос, и если увидят, что около 80% поддерживают такую идею, то тогда можно провести референдум.
Отмечается, что Блошкин – один из ярых сторонников возвращения городу его прежнего названия. При этом он подчеркнул, что сейчас «никакой подготовки к референдуму не ведется».
Ранее в ходе отчета правительства в Госдуме лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов к 80-летию победы в Великой Отечественной войне предложил навсегда переименовать Волгоград в Сталинград, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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