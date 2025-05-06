Росавиация сняла ограничения в аэропортах Казани и Нижнекамска
Ограничения в аэропортах Казани и Нижнекамска, введенные ранее по соображениям безопасности, сняты. Воздушные гавани вновь принимают и выпускают самолеты и вертолеты.
Отбой Росавиация дала в 11:00 по московскому времени. Во время действия ограничений на запасной аэродром был переправлен только один рейс, который следовал в столицу Татарстана.
Ранее министерство обороны РФ отчиталось об уничтожении 105 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины над 11 регионами с 21 часа 5 мая до 4 часов утра 6 мая мск. Над столичным регионом сбито 19 дронов. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», всего работу приостанавливали 13 аэропортов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru