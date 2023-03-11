В Подмосковье загорелся цех по производству пластика
Пожар произошел в цехе по производству пластика в Московской области, известно об обрушении кровли. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
«Поступило сообщение о возгорании в Рузском городском округе ... в цехе по производству пластика по адресу: поселок Колюбакино, улица Майора Алексеева, дом 29, строение 101», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.
По предварительной информации, площадь пожара составляет 5000 квадратных метров. К тушению возгорания привлекли 55 человек и 17 единиц техники.
Данных о пострадавших не поступало.
Накануне пожар возник в торговом центре на юго-востоке Москвы.
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