СМИ: торговый центр загорелся на юго-востоке Москвы

Пожар возник в трёхэтажном торговом центре на улице Зеленодольской на юго-востоке Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

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Собеседник агентства уточнил, что возгорание возникло на первом этаже, часть посетителей и сотрудников покинули здание ТЦ. Площадь и причины пожара уточняются.

Ранее в Челябинске на крыше здания развлекательного комплекса «Мегаполис» загорелся строительный мусор, были эвакуированы 60 человек, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПожарТорговые ЦентрыМосква
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