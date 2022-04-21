В Подмосковье задержали мужчину, который поджёг машину с символами спецоперации

Предварительно установлено, что в одном из дворов мужчина облил бензином и поджёг припаркованный автомобиль, на котором были символы поддержки спецоперации Вооруженных сил России на Украине. Знакомый злоумышленника делал видеозапись происходящего. Сумма ущерба составила более миллиона рублей.

«Полицейские установили личность подозреваемого и задержали его. При обыске арендованной им квартиры обнаружена и изъята литература, пропагандирующая идеологию нацизма», - добавила Волк.

Задержанному была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, ведётся розыск его соучастника.

Ранее в Севастополе арестовали двоих мужчин, которые прокалывали шины автомобилей с буквой Z.

