В Подмосковье задержали мужчину, который поджёг машину с символами спецоперации
Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что в Московской области был задержан 28-летний житель Костромской области, который подозревается в умышленном уничтожении чужого имущества и хулиганстве по мотивам ненависти и вражды, сообщает пресс-служба ведомства.
Предварительно установлено, что в одном из дворов мужчина облил бензином и поджёг припаркованный автомобиль, на котором были символы поддержки спецоперации Вооруженных сил России на Украине. Знакомый злоумышленника делал видеозапись происходящего. Сумма ущерба составила более миллиона рублей.
«Полицейские установили личность подозреваемого и задержали его. При обыске арендованной им квартиры обнаружена и изъята литература, пропагандирующая идеологию нацизма», - добавила Волк.
Задержанному была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, ведётся розыск его соучастника.
Ранее в Севастополе арестовали двоих мужчин, которые прокалывали шины автомобилей с буквой Z.
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