Мужчины, прокалывавшие шины автомобилей с буквой Z, арестованы в Севастополе
Двоих мужчин, которые прокалывали шины автомобилей с буквой Z в Севастополе, арестовали на два месяца. Об этом сообщила пресс-служба полиции города.
Мужчины были задержаны накануне. Для их поимки полицейские совместно с ФСБ провели спецоперацию. В силовом ведомстве сообщили, что у подозреваемых при обыске обнаружили нацистскую атрибутику.
Задержанным 22 и 23 года. Они уже дали признательные показания. Также отмечается, что в смартфонах молодых людей обнаружены видео, где зафиксировано прокалывание колес машин, на которых нанесен символ поддержки российской армии.
В Костроме мужчина, повредивший световую инсталляцию в виде буквы Z, стал фигурантом уголовного дела.
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