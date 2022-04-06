Мужчины, прокалывавшие шины автомобилей с буквой Z, арестованы в Севастополе

Двоих мужчин, которые прокалывали шины автомобилей с буквой Z в Севастополе, арестовали на два месяца. Об этом сообщила пресс-служба полиции города.

Мужчины были задержаны накануне. Для их поимки полицейские совместно с ФСБ провели спецоперацию. В силовом ведомстве сообщили, что у подозреваемых при обыске обнаружили нацистскую атрибутику.

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Задержанным 22 и 23 года. Они уже дали признательные показания. Также отмечается, что в смартфонах молодых людей обнаружены видео, где зафиксировано прокалывание колес машин, на которых нанесен символ поддержки российской армии.

В Костроме мужчина, повредивший световую инсталляцию в виде буквы Z, стал фигурантом уголовного дела.

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ФОТО: РИА Новости
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