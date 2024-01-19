В Подмосковье возбудили уголовное дело после инцидента с фуникулером
19 января 202419:30
Следственный комитет Московской области возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
По данным следствия, всё произошло из-за поломки поворотного колеса. Сотрудники ведомства продолжают устанавливать все обстоятельства инцидента.
Двоих пострадавших госпитализировали из-за полученных травм, сообщает ТАСС.
Ранее автомобиль наехал на пешеходов, ожидавших разрешающего сигнала светофора на Открытом шоссе в Москве, пострадали три человека, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru