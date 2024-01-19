В Подмосковье возбудили уголовное дело после инцидента с фуникулером

Следственный комитет Московской области возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В Башкортостане возбудили уголовное дело по факту участия в массовых беспорядках

По данным следствия, всё произошло из-за поломки поворотного колеса. Сотрудники ведомства продолжают устанавливать все обстоятельства инцидента.

Двоих пострадавших госпитализировали из-за полученных травм, сообщает ТАСС.

Ранее автомобиль наехал на пешеходов, ожидавших разрешающего сигнала светофора на Открытом шоссе в Москве, пострадали три человека, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Прокуратура Подмосковья
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