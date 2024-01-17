В Башкортостане возбудили уголовное дело по факту участия в массовых беспорядках
Первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Башкортостан возбудил уголовное дело за организацию и участие в массовых беспорядках, следует из Telegram-канала Следственного комитета РФ.
По версии следствия, в социальных сетях ранее были размещены призывы к населению выйти на протесты у Баймакского районного суда с целью организации массовых беспорядков, в ходе которых пострадали несколько человек. Среди пострадавших также сотрудники правоохранительных органов. На данный момент следователи и полицейские устанавливают лиц, причастных к случившемуся.
Ранее активиста Фаиля Алчинова (включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), участвовавшего в акциях за сохранение шихана Куштау и против геологоразведочных работ на горном хребте Ирандык, приговорили к четырем годам заключения по делу о разжигании межнациональной розни. По данным СМИ, во время заседания перед зданием суда собрались несколько сотен человек, которые требовали освобождения Алчинова.
Полиция разгоняла несанкционированную акцию, используя слезоточивый газ, напоминает «Радиоточка НСН».
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