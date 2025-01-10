В Подмосковье супруги обманули маркетплейс на 18 млн рублей

В Московской области по делу о мошенничестве с использованием маркетплейса арестовали семейную пару. Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что благодаря схеме начисления бонусов за отзывы, супруги похитили 18 млн руб. за пять месяцев. При обысках у пары конфисковали автомобиль премиум-класса, 8 млн руб. и прочие вещи, оплаченные незаконно добытыми деньгами.

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По версии следствия, неназванный маркетплейс объявил акцию, по условиям которой покупатели получали бонусы за оставленные отзывы. Бонусами они могли расплачиваться за товары. Супруги совершали заказ, с помощью специального приложения оставляли комментарий, а затем отменяли покупку. Таким образом они оставили около миллиона комментариев. После этого жителм Подмосковья зарегистрировали на маркетплейсе фейковый магазин для конвертации баллов в рубли.

После того, как представитель онлайн-ритейлера выявил преступную схему, он обратился в полицию. Возбудило уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, подозреваемые отправлены под стражу.

Ранее в МВД раскрыли схему мошенников с доступом к «Госуслугам».



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ФОТО: ТАСС / аксим Стулов
ТЕГИ:Московская ОбластьМошенничествомаркетплейс

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