В Подмосковье супруги обманули маркетплейс на 18 млн рублей

По версии следствия, неназванный маркетплейс объявил акцию, по условиям которой покупатели получали бонусы за оставленные отзывы. Бонусами они могли расплачиваться за товары. Супруги совершали заказ, с помощью специального приложения оставляли комментарий, а затем отменяли покупку. Таким образом они оставили около миллиона комментариев. После этого жителм Подмосковья зарегистрировали на маркетплейсе фейковый магазин для конвертации баллов в рубли.

После того, как представитель онлайн-ритейлера выявил преступную схему, он обратился в полицию. Возбудило уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, подозреваемые отправлены под стражу.

Ранее в МВД раскрыли схему мошенников с доступом к «Госуслугам».







