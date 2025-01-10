В Сбербанке рассказали о выявлении 10 кредитных финансовых пирамид

Сбербанк выявил десять кредитных финансовых пирамид, от них пострадали более 2 тысяч человек. Об этом рассказал зампредседателя правления организации Станислав Кузнецов в беседе с РИА Новости.

По словам зампреда, в стране снова стали появляться финансовые пирамиды, теперь мошенники предлагают жертве оформить кредит.

«Прямо сейчас мы прорабатываем 10 подобных пирамид. У нас уже есть данные о 2300 пострадавших от подобного мошенничества», — отметил Кузнецов.

Топ-менеджер пояснил, что злоумышленники убеждают жертв за вознаграждение взять кредит на свое имя. Основную часть средств получают мошенники, заемщику остается небольшая доля. Аферисты обещают ежемесячно погашать кредит, и в течение нескольких месяцев деньги действительно поступают, но позже мошенники исчезают. По словам Кузнецова, Сбербанк уже спас от пирамидчиков 1,6 млрд рублей своих клиентов.

Между тем кредитная организация повысила максимальную ставку по вкладу «Забота о будущем» до 29% годовых, такие условия действуют при пополнении ПДС в СберНПФ и вклада на одну и ту же сумму, пишет Ura.ru.

