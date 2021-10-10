Число жертв отравления контрафактныым алкоголем в Оренбуржье выросло до 34
От поддельного алкоголя в Оренбургской области погибли уже 34 человека. Об этом сообщает пресс-служба правительства области в воскресенье.
«В регионе известно о 67 пострадавших от суррогатного алкоголя, 34 из них скончались», - цитирует сообщение «Интерфакс».
Ранее сообщалось, что жертвами массового отравления контрафактным алкоголем в Оренбургской области стали уже 29 человек. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Напомним, об инциденте стало известно в ночь 7 октября. В числе погибших и пострадавших - жители Ясненского, Домбаровского и Адамовского районов. Анализы показали в их организмах наличие смертельной дозы метанола.
В связи с массовым отравлением людей некачественным алкоголем следователи возбудили шесть уголовных дел и объединили их в одно производство. Уже девять подозреваемых задержаны, четверо арестованы.
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