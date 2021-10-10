Число жертв отравления контрафактныым алкоголем в Оренбуржье выросло до 34

Ранее сообщалось, что жертвами массового отравления контрафактным алкоголем в Оренбургской области стали уже 29 человек. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Напомним, об инциденте стало известно в ночь 7 октября. В числе погибших и пострадавших - жители Ясненского, Домбаровского и Адамовского районов. Анализы показали в их организмах наличие смертельной дозы метанола.

В связи с массовым отравлением людей некачественным алкоголем следователи возбудили шесть уголовных дел и объединили их в одно производство. Уже девять подозреваемых задержаны, четверо арестованы.

