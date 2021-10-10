Число жертв отравления контрафактныым алкоголем в Оренбуржье выросло до 34

От поддельного алкоголя в Оренбургской области погибли уже 34 человека. Об этом сообщает пресс-служба правительства области в воскресенье.

«В регионе известно о 67 пострадавших от суррогатного алкоголя, 34 из них скончались», - цитирует сообщение «Интерфакс».

В Оренбургской области задержан десятый фигурант дела о нелегальном сбыте алкоголя

Ранее сообщалось, что жертвами массового отравления контрафактным алкоголем в Оренбургской области стали уже 29 человек. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Напомним, об инциденте стало известно в ночь 7 октября. В числе погибших и пострадавших - жители Ясненского, Домбаровского и Адамовского районов. Анализы показали в их организмах наличие смертельной дозы метанола.

В связи с массовым отравлением людей некачественным алкоголем следователи возбудили шесть уголовных дел и объединили их в одно производство. Уже девять подозреваемых задержаны, четверо арестованы.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Григорий Василенко
ТЕГИ:ЖертвыОтравлениеОренбургская ОбластьАлкоголь
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры