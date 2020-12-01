В Подмосковье столкнулись 13 автомобилей

Тринадцать автомобилей стали участниками ДТП на Лыткаринском шоссе в Московской области. Об этом проинформировали пресс-службе регионального МВД.

Назван принцип изменения теоретической части экзамена на права

Никто не пострадал, передает RT. Причину массовой аварии сейчас выясняют правоохранительные органы.

Из-за ДТП движение на шоссе было серьезно затруднено.

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов в эфире НСН одобрил переход к изучению реальных случаев ДТП перед сдачей экзамена на права: прежние правила писали люди, не сидевшие за рулём, уверен он.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ДТПМосковская Область
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