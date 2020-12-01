В Подмосковье столкнулись 13 автомобилей
Тринадцать автомобилей стали участниками ДТП на Лыткаринском шоссе в Московской области. Об этом проинформировали пресс-службе регионального МВД.
Никто не пострадал, передает RT. Причину массовой аварии сейчас выясняют правоохранительные органы.
Из-за ДТП движение на шоссе было серьезно затруднено.
Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов в эфире НСН одобрил переход к изучению реальных случаев ДТП перед сдачей экзамена на права: прежние правила писали люди, не сидевшие за рулём, уверен он.
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