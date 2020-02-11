В Подмосковье шесть человек пострадали в ДТП с автобусом

11 февраля 202023:26

Автобус и автомобиль МАЗ столкнулись в подмосковном городе Видное, в результате чего пострадали шесть человек. Об этом сообщает АГН Москва со ссылкой на МВД по региону.

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Дорожный инцидент произошел на Белокаменном шоссе. Состояние пострадавших не уточняется.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства аварии.

Ранее сегодня сообщалось, о ДТП в Ханты-Мансийском автономном округе, в результате которого погибли два полицейских. Сотрудники полиции находились в микроватобусе «УАЗ» , в который влетел грузовик.

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ФОТО: depositphotos.com
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