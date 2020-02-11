Грузовик смял УАЗ с полицейскими в ХМАО

Трагический случай произошел на дороге в Ханты-Мансийском автономном округе. Там грузовой автомобиль протаранил микроватобус «УАЗ» с сотрудниками полиции. На месте погибли двое силовиков, еще четыре человека пострадали. По факту смертельного ДТП началась проверка, сообщает окружное управление министерства внутренних дел.

Авария произошла сегодня утром на 79 километре трассы «Сургут-Нижневартовск». Грузовик Man врезался в полицейский «УАЗ», когда сотрудники правоохранительных органов направлялись из Нижневартовска в Нефтеюганск для проведения следственных действий. После ДТП дорога была перекрыта, сообщает «Свободная пресса».

