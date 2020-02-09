В Чехии 70 детей попали в ДТП с автобусом

9 февраля 202014:00

В Чехии 70 детей попали в ДТП с автобусом

В Чехии перевернулся двухэтажный экскурсионный автобус, в котором ехали почти 70 детей. ДТП произошло недалеко от города Лоуны на западе Чехии. Некоторые дети ранены. Пострадавшие получили, в основном, легкие ранения и ушибы, трое – ранения средней тяжести. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя службы скорой помощи Прокопа Воленика.

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Отмечается, что причины дорожного инцидента пока не установлены.

«По неясным пока причинам водитель экскурсионного автобуса съехал с дороги, машина перевернулась в кювете. В ней находились около 70 детей, некоторые из них получили легкие ранения и ушибы, другие совсем не пострадали. Трое детей получили ранения средней тяжести. На месте задействованы 8 медрасчетов из трех краев и 1 пожарный расчет», - заявил Воленик.

Полиция находится на месте ДТП. Трасса временно перекрыта в связи с началом расследования.

Ранее глава экспертного совета по страхованию при Госдуме Александр Коваль в эфире НСН назвал главную проблему компаний-перевозчиков – несоответствие услуг предъявляемым требованиям. Александр Коваль считает, необходимо признать на государственном уровне, что передача функций по контролю пассажирских перевозок страховым компаниям являлась ошибкой, которую необходимо исправить.

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ФОТО: pixabay.com
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