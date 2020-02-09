В Чехии 70 детей попали в ДТП с автобусом
В Чехии 70 детей попали в ДТП с автобусом
В Чехии перевернулся двухэтажный экскурсионный автобус, в котором ехали почти 70 детей. ДТП произошло недалеко от города Лоуны на западе Чехии. Некоторые дети ранены. Пострадавшие получили, в основном, легкие ранения и ушибы, трое – ранения средней тяжести. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя службы скорой помощи Прокопа Воленика.
Отмечается, что причины дорожного инцидента пока не установлены.
«По неясным пока причинам водитель экскурсионного автобуса съехал с дороги, машина перевернулась в кювете. В ней находились около 70 детей, некоторые из них получили легкие ранения и ушибы, другие совсем не пострадали. Трое детей получили ранения средней тяжести. На месте задействованы 8 медрасчетов из трех краев и 1 пожарный расчет», - заявил Воленик.
Полиция находится на месте ДТП. Трасса временно перекрыта в связи с началом расследования.
Ранее глава экспертного совета по страхованию при Госдуме Александр Коваль в эфире НСН назвал главную проблему компаний-перевозчиков – несоответствие услуг предъявляемым требованиям. Александр Коваль считает, необходимо признать на государственном уровне, что передача функций по контролю пассажирских перевозок страховым компаниям являлась ошибкой, которую необходимо исправить.
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