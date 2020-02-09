В Чехии 70 детей попали в ДТП с автобусом

Отмечается, что причины дорожного инцидента пока не установлены.

«По неясным пока причинам водитель экскурсионного автобуса съехал с дороги, машина перевернулась в кювете. В ней находились около 70 детей, некоторые из них получили легкие ранения и ушибы, другие совсем не пострадали. Трое детей получили ранения средней тяжести. На месте задействованы 8 медрасчетов из трех краев и 1 пожарный расчет», - заявил Воленик.

Полиция находится на месте ДТП. Трасса временно перекрыта в связи с началом расследования.

Ранее глава экспертного совета по страхованию при Госдуме Александр Коваль в эфире НСН назвал главную проблему компаний-перевозчиков – несоответствие услуг предъявляемым требованиям. Александр Коваль считает, необходимо признать на государственном уровне, что передача функций по контролю пассажирских перевозок страховым компаниям являлась ошибкой, которую необходимо исправить.

