В Подмосковье шесть человек пострадали при столкновении трактора с маршруткой

Отмечается, что четверых пострадавших госпитализировали, еще двое обратились за медпомощью самостоятельно. Полученные травмы не угрожают жизни пострадавших, их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Столкновение произошло на 2-м км трассы М2 «Крым». Причины и обстоятельства аварии выясняются.

Ранее замначальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Олег Понарьин заявил о снижении на 9% числа жертв и пострадавших в результате ДТП на российских дорогах.



