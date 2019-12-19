В Подмосковье шесть человек пострадали при столкновении трактора с маршруткой
В Ленинском городском округе в Подмосковье произошло ДТП с участием трактора и маршрутки, в результате пострадали шесть человек. Об этом сообщает сайт «Подмосковье сегодня».
Отмечается, что четверых пострадавших госпитализировали, еще двое обратились за медпомощью самостоятельно. Полученные травмы не угрожают жизни пострадавших, их состояние оценивается как средней степени тяжести.
Столкновение произошло на 2-м км трассы М2 «Крым». Причины и обстоятельства аварии выясняются.
Ранее замначальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Олег Понарьин заявил о снижении на 9% числа жертв и пострадавших в результате ДТП на российских дорогах.
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