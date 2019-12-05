МВД отказалось снижать порог «бесплатного» превышения скорости
Министерство внутренних дел России не поддержало инициативу о снижении нештрафуемого порога скорости с 20 до 10 километров в час. Об этом заявил глава МВД Владимир Колокольцев.
Министр отметил, что ведомство высказалось по этому вопросу еще в начале 2019 года в ходе заседания правительственной комиссии, которую возглавляет зампредседателя кабмина по обеспечению безопасности дорожного движения».
Колокольцев добавил, что МВД выступает за увеличение скоростного порога на автомагистралях.
Отметим, что в начале декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что инициатива о снижении «бесплатного» порога скорости водителями с 20 до 10 километров в час будет изучена правительством.
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