МВД отказалось снижать порог «бесплатного» превышения скорости

Министр отметил, что ведомство высказалось по этому вопросу еще в начале 2019 года в ходе заседания правительственной комиссии, которую возглавляет зампредседателя кабмина по обеспечению безопасности дорожного движения».

Колокольцев добавил, что МВД выступает за увеличение скоростного порога на автомагистралях.

Отметим, что в начале декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что инициатива о снижении «бесплатного» порога скорости водителями с 20 до 10 километров в час будет изучена правительством.

