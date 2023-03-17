В Подмосковье неизвестный устроил стрельбу из автомата с балкона дома

Мужчина открыл стрельбу из автомата. Обстоятельства и причина произошедшего устанавливаются.

Также в правоохранительные органы поступило сообщение о звуках, похожих на хлопки. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее полицейский получил ранение в Кировской области, где мужчина стрелял из окна квартиры.

