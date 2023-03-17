В Подмосковье неизвестный устроил стрельбу из автомата с балкона дома
17 марта 202303:03
Неизвестный устроил стрельбу с балкона многоэтажного жилого дома в подмосковной деревне Голубое, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Мужчина открыл стрельбу из автомата. Обстоятельства и причина произошедшего устанавливаются.
Также в правоохранительные органы поступило сообщение о звуках, похожих на хлопки. Информация о пострадавших не поступала.
Ранее полицейский получил ранение в Кировской области, где мужчина стрелял из окна квартиры.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,5 млн+13 009 / сут.
Умерли
397 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
21,8 млн+11 360 / сут.
- В Подмосковье неизвестный устроил стрельбу из автомата с балкона дома
- В S7 ответили на возможный запрет на заправку самолетов в Турции
- В Пентагоне заявили, что Россия вряд ли извлечет что-то ценное из упавшего дрона
- Подтопление на улице Московской в Раменском ликвидируют до утра
- Белый дом заявил о наличии ресурсов до октября для помощи Киеву
- Арестованный за взятку глава Минсельхоза Карелии будет находиться под стражей два месяца
- СМИ: ВСУ несут огромные потери
- В доме под Костромой взорвался газ, есть пострадавшие
- У берегов Турции произошло новое землетрясение
- Экс-советник Пентагона: США готовили ВСУ для нанесения ударов по России
16 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru