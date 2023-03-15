Полицейский ранен стрелявшим из окна мужчиной в Кировской области

Сегодня, 15 марта, мужчина открыл стрельбу из окна пятого этажа дома в городе Вятские Поляны в Кировской области. По данным МВД, стрельбу из ружья открыл 47-летний охотник. Стражи правопорядка оцепили место происшествия и эвакуировали людей с прилегающей территории.

В ведомстве рассказали, что одним из выпущенных дробовых зарядов рикошетом ранило сотрудника полиции. Жизни полицейского ничего не угрожает. Злоумышленника задержали полицейские при силовой поддержке СОБР Росгвардии. Задержанный был пьян.

Ранее сообщалось, что в отношении стрелявшего возбудили уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов. По данным следствия, мужчина стрелял в сторону прибывших на место сотрудников полиции.

