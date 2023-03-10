Три человека ранены в результате стрельбы в Баку
10 марта 202314:16
В центре Баку произошла перестрелка. В результате ранены три человека. Об этом сообщило МВД Азербайджана.
Инцидент произошел на улице Самеда Вургуна в Насиминском районе азербайджанской столицы. По предварительным данным, один из пострадавших – студент.
На месте работают оперативные службы. Других подробностей не сообщается.
4 марта один человек погиб, двое были ранены при стрельбе в одном из гипермаркетов Баку. Там произошло вооруженное ограбление.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru