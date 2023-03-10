Три человека ранены в результате стрельбы в Баку

В центре Баку произошла перестрелка. В результате ранены три человека. Об этом сообщило МВД Азербайджана.

Инцидент произошел на улице Самеда Вургуна в Насиминском районе азербайджанской столицы. По предварительным данным, один из пострадавших – студент.

На месте работают оперативные службы. Других подробностей не сообщается.

4 марта один человек погиб, двое были ранены при стрельбе в одном из гипермаркетов Баку. Там произошло вооруженное ограбление.


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ФОТО: РИА Новости/Константин Чалабов
ТЕГИ:СтрельбаБаку
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