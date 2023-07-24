Baza: У Минобороны России украли больше километра кабеля на 5 млн рублей

По информации издания, отсутствие кабеля заметил сотрудник оборонного ведомства вместе с представителем «Воентелекома», когда из-за сбоя они решили проверить объект электросвязи на востоке столицы.

Тогда обнаружилось отсутствие более километра кабеля. Цена за метр такого оборудования достигает пяти тысяч рублей, следовательно, ущерб от воровства кабеля может составить более пяти миллионов рублей.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на отчет генерального инспектора Пентагона сообщил, что часть вооружения и снаряжения, отправленного Западом украинским войскам, украли преступные организации, добровольцы и торговцы оружием, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

