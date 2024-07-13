В Подмосковье нашли тела пилотов разбившегося самолета Superjet 100

В Подмосковье сотрудники правоохранительных органов нашли тела членов экипажа самолета Sukhoi Superjet 100, который разбился 12 июля в лесу под Коломной. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что останки погибших будут опознаны с помощью экспертизы ДНК. Работа криминалистов центрального аппарата Следственного комитета России продолжается на месте авиакатастрофы. По данным источника, правоохранители закончат свою деятельность там 13 июля.

Птицы в двигателе или электроника: Названы возможные причины крушения самолета в Подмосковье

Крушение пассажирского самолета SSJ 100 авиакомпании «Газпром Авиа» произошло 12 июля примерно в 15:30 часов недалеко от Коломны. Известно, что перед падением лайнер подал сигнал бедствия. Экипаж, состоящий из трех человек, пытался совершить посадку, поэтому судно летало по кругу и вырабатывало топливо. В итоге оно потерпело крушение при заходе на третий круг. Два находившихся на борту пилота и один штурман погибли.

Ранее гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт», член Общественного совета при Ространснадзоре Виктор Горбачев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» призвал не обвинять спецперсонал в крушении Superjet под Коломной.

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