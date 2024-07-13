В Подмосковье нашли тела пилотов разбившегося самолета Superjet 100

В Подмосковье сотрудники правоохранительных органов нашли тела членов экипажа самолета Sukhoi Superjet 100, который разбился 12 июля в лесу под Коломной. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что останки погибших будут опознаны с помощью экспертизы ДНК. Работа криминалистов центрального аппарата Следственного комитета России продолжается на месте авиакатастрофы. По данным источника, правоохранители закончат свою деятельность там 13 июля.