В Подмосковье нашли тела пилотов разбившегося самолета Superjet 100
В Подмосковье сотрудники правоохранительных органов нашли тела членов экипажа самолета Sukhoi Superjet 100, который разбился 12 июля в лесу под Коломной. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что останки погибших будут опознаны с помощью экспертизы ДНК. Работа криминалистов центрального аппарата Следственного комитета России продолжается на месте авиакатастрофы. По данным источника, правоохранители закончат свою деятельность там 13 июля.
Крушение пассажирского самолета SSJ 100 авиакомпании «Газпром Авиа» произошло 12 июля примерно в 15:30 часов недалеко от Коломны. Известно, что перед падением лайнер подал сигнал бедствия. Экипаж, состоящий из трех человек, пытался совершить посадку, поэтому судно летало по кругу и вырабатывало топливо. В итоге оно потерпело крушение при заходе на третий круг. Два находившихся на борту пилота и один штурман погибли.
Ранее гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт», член Общественного совета при Ространснадзоре Виктор Горбачев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» призвал не обвинять спецперсонал в крушении Superjet под Коломной.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минздрав Газы: При израильском ударе на юге сектора Газа погибли 20 человек
- В Подмосковье нашли тела пилотов разбившегося самолета Superjet 100
- TRT Haber: В Турции в ДТП с туристическим автобусом пострадали несколько человек
- Впервые за 40 лет на российском ТВ не покажут Олимпийские игры
- В России ежемесячный среднедушевой доход самых обеспеченных граждан составил 227 тыс. рублей
- Национализированный у ГК «Ариант» завод рома и виски приостановит деятельность
- Всемирный банк: РФ вошла в десятку государств по размеру торгового профицита
- В Ростовской области ликвидировали пожар на нефтебазе
- Меркачева: В СИЗО «Медведь» умер бизнесмен Котельников
- СМИ: Sukhoi Superjet совершит аварийную посадку в Минеральных Водах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru