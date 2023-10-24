В Подмосковье мужчине дали пожизненный срок за убийство родителей ради наследства
Суд в Подмосковье приговорил к пожизненному заключению 33-летнего мужчину, убившего своих родителей ради наследства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления Следственного комитета.
Подсудимого признали виновным в убийстве родителей из корыстных побуждений и в умышленном уничтожении их имущества.
«Приговором судьи Московского областного суда мужчине назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы», — указали в СК.
По данным следователей, осужденный совершил убийство в июне 2022 года на территории Сергиево-Посадского городского округа. Мотивом преступления стало желание получить наследство, приблизительная стоимость имущества — 13 млн рублей. Мужчина нанес множество ножевых ранений своему отцу, затем задушил мать и попытался поджечь дом. Однако возгорания не произошло, и злоумышленник совершил еще одну попытку поджога на следующий день. После пожара при исследовании тел погибших специалисты обнаружили криминальные следы и впоследствии доказали причастность осужденного к двойному убийству.
Как уточнили в прокуратуре Московской области, убийца — 33-летний Алексей Илариошин. Он планировал использовать наследство для погашения долгов. Мужчина не признал вину в убийствах: по его словам, отец задушил мать, а Илариошин, якобы защищавший ее, убил родителя в драке. По словам подсудимого, позже он испугался и решил сжечь тела родителей.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Госдеп призвал американцев немедленно покинуть Ливан
- В ХАМАС заявили о боях с израильской армией на северо-востоке Газы
- СМИ: москвич напал с ножом на англичанина из-за подозрений в шпионаже
- WP: США призвали Израиль отказаться от масштабной операции в Газе
- Sun: тело пропавшего на Украине британского наемника нашли в канализации
- ПВО Египта сбила два беспилотника над Синайским полуостровом
- Андрей Рублев вышел в полуфинал теннисного турнира в Вене
- Группа «Эпидемия» издаст три альбома на виниле
- Пентагон заявил о модернизации ядерной бомбы В61
- Sky: израильские танки двигаются в сторону сектора Газа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru