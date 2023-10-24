В Подмосковье мужчине дали пожизненный срок за убийство родителей ради наследства

Подсудимого признали виновным в убийстве родителей из корыстных побуждений и в умышленном уничтожении их имущества.

«Приговором судьи Московского областного суда мужчине назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы», — указали в СК.

По данным следователей, осужденный совершил убийство в июне 2022 года на территории Сергиево-Посадского городского округа. Мотивом преступления стало желание получить наследство, приблизительная стоимость имущества — 13 млн рублей. Мужчина нанес множество ножевых ранений своему отцу, затем задушил мать и попытался поджечь дом. Однако возгорания не произошло, и злоумышленник совершил еще одну попытку поджога на следующий день. После пожара при исследовании тел погибших специалисты обнаружили криминальные следы и впоследствии доказали причастность осужденного к двойному убийству.

Как уточнили в прокуратуре Московской области, убийца — 33-летний Алексей Илариошин. Он планировал использовать наследство для погашения долгов. Мужчина не признал вину в убийствах: по его словам, отец задушил мать, а Илариошин, якобы защищавший ее, убил родителя в драке. По словам подсудимого, позже он испугался и решил сжечь тела родителей.

