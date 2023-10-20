Жителю Орловской области дали 15 лет колонии за поджог дома с собственной семьей

По данным ведомства, в мае 2020 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения после конфликта с супругой поджег дом, в котором находились члены его семьи, в деревне Овсянниково. Затем злоумышленник скрылся с места происшествия. Огонь потушили прибывшие сотрудники полиции, всех людей вывели из дома.

В том же месяце подсудимый похитил бытовую технику из квартиры в Орле, где временно проживал, и продал ее через интернет.

Суд признал мужчину виновным в покушении на убийство, уничтожении чужого имущества и краже.

Ранее жителя Приморья, бросившего гранату в людей в подъезде жилого дома, приговорили к пожизненному заключению, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

