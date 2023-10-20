Жителю Орловской области дали 15 лет колонии за поджог дома с собственной семьей

Жителя Орловской области приговорили к 15 годам колонии строгого режима за несколько преступлений, в том числе поджог дома, в котором находились его жена, ребенок, родители и дедушка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

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По данным ведомства, в мае 2020 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения после конфликта с супругой поджег дом, в котором находились члены его семьи, в деревне Овсянниково. Затем злоумышленник скрылся с места происшествия. Огонь потушили прибывшие сотрудники полиции, всех людей вывели из дома.

В том же месяце подсудимый похитил бытовую технику из квартиры в Орле, где временно проживал, и продал ее через интернет.

Суд признал мужчину виновным в покушении на убийство, уничтожении чужого имущества и краже.

Ранее жителя Приморья, бросившего гранату в людей в подъезде жилого дома, приговорили к пожизненному заключению, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
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