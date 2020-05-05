В Подмосковье из больницы сбежал пациент с коронавирусом

В настоящее время мужчину разыскивает полиция. Пациент находился на лечении в госпитале для ветеранов войн в Солнечногорске.

Отметим, что за минувшие сутки в России зафиксировано 10 102 новых случая коронавируса, в том числе в Московской области 822.

Ранее руководители «Лиги защиты врачей» и Лиги пациентов в эфире НСН рассказали об отсутствии массовых жалоб из регионов на работу системы здравоохранения в период эпидемии COVID-19.

