В Подмосковье из больницы сбежал пациент с коронавирусом
Мужчина с положительным результатом теста на коронавирус сбежал из подмосковной больницы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.
В настоящее время мужчину разыскивает полиция. Пациент находился на лечении в госпитале для ветеранов войн в Солнечногорске.
Отметим, что за минувшие сутки в России зафиксировано 10 102 новых случая коронавируса, в том числе в Московской области 822.
Ранее руководители «Лиги защиты врачей» и Лиги пациентов в эфире НСН рассказали об отсутствии массовых жалоб из регионов на работу системы здравоохранения в период эпидемии COVID-19.
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