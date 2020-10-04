В Подмосковье хулиган разгромил территорию детского сада
В Подмосковном Красногорске злоумышленник проник в детский сад № 10 и разгромил прилегающую территорию. Видео, на которое попал неизвестный, один из пользователей выложил в Instagram.
На снятых кадрах видно, как шатающийся мужчина проверяет на прочность детский колодец, поставленный на участке, а потом толкает его с места и валит на землю.
Владелец аккаунта megasnower призывает пользователей сообщить, если кто-то узнает хулигана.
«Вот и все! Вот так охраняют дет сады и школы! Просто жесть! Один охранник - и тот спал! Видеонаблюдение на нуле!» - возмутился пользователь с ником m_a_n_o_n_i.
Известно, что инцидент произошел в ночь на 3 октября, субботу.
Злоумышленнику удалось скрыться.
Напомним, в конце августа в детсаду подмосковного Воскресенска была убита воспитательница. Прокурорская проверка показала, что дошкольное учреждение охраняли не на должном уровне. Этой работой занимался только один охранник. Часть установленных видеокамер была неисправна, другая – еще не установлена. За грубые нарушения требований безопасности против заведующей детским садом возбуждено уголовное дело.
В результате инцидента в Воскресенcке губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил об усилении контроля за безопасностью дошкольных учреждений.
Ранее президент ассоциации «Школа безопасности» Сергей Саминский рассказал на пресс-конференции НСН «Убийства в детском саду. Как обеспечить безопасность в школьных и дошкольных учреждениях», что наличие удостоверения охранника недостаточно для охраны образовательной организации.
«У охранной организации была лицензия на деятельность по охране объектов, в отношении которых предъявлены требования по антитеррористической защищенности. У фирмы были все документы. Но еще раз добавлю, наличие удостоверения охранника мало для охраны образовательной организации», - отметил он.
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