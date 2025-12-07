В Подмосковье грузовик выехал на встречку и протаранил две легковушки

В Подмосковных Мытищах грузовик выехал на полосу встречного движения и столкнулся с двумя легковыми автомобилями. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

МВД: В Москве инспектор ДПС остановил фуру с водителем без сознания

Согласно опубликованному видео, водитель грузовика внезапно потерял контроль над автомобилем и выехал на встречную полосу, где «собрал» две легковушки.

В результате аварии пострадали пять человек. К сожалению, одна женщина скончалась. Среди раненых — 15-летний подросток.

Ранее в Москве инспектор ДПС остановил фуру с водителем без сознания, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
