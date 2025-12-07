В Подмосковье грузовик выехал на встречку и протаранил две легковушки
7 декабря 202518:28
В Подмосковных Мытищах грузовик выехал на полосу встречного движения и столкнулся с двумя легковыми автомобилями. Об этом сообщает Telegram-канал 112.
Согласно опубликованному видео, водитель грузовика внезапно потерял контроль над автомобилем и выехал на встречную полосу, где «собрал» две легковушки.
В результате аварии пострадали пять человек. К сожалению, одна женщина скончалась. Среди раненых — 15-летний подросток.
Ранее в Москве инспектор ДПС остановил фуру с водителем без сознания, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минобороны: ПВО за 5 часов сбило 11 украинских БПЛА над двумя регионами РФ
- В Подмосковье грузовик выехал на встречку и протаранил две легковушки
- В Ангарске ввели режим повышенной готовности из-за аварии на ТЭЦ
- Двалишвили попал в больницу после боя с Петром Яном на UFC 323
- Гонщик McLaren Ландо Норрис впервые стал чемпионом «Формулы-1»
- Макрон пригрозил Китаю пошлинами из-за торгового дисбаланса
- В IT-индустрии призвали специалистов помогать вузам для улучшения кадров
- В Харьковской области повреждена плотина Печенежского водохранилища
- Почти половина швейцарцев поддержали идею об ограничении численности населения
- МВД: В Москве инспектор ДПС остановил фуру с водителем без сознания
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru