В Подмосковье грузовик выехал на встречку и протаранил две легковушки

Согласно опубликованному видео, водитель грузовика внезапно потерял контроль над автомобилем и выехал на встречную полосу, где «собрал» две легковушки.



В результате аварии пострадали пять человек. К сожалению, одна женщина скончалась. Среди раненых — 15-летний подросток.

