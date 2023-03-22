В Подмосковье госпитализировали пациента с подозрением на сибирскую язву
У госпитализированного обнаружили симптомы опасного заболевания, передают СМИ.
О госпитализации заявили в региональном управлении Роспотребнадзора. Медики выясняют причины недомогания и подозревают заражение сибирской язвой.
Мужчина прибыл в Московскую область из Чувашии. Там зафиксировали случаи заражения сибирской язвой.
В чувашской деревне Старое Акташево 16 марта ввели карантин из-за обнаружения сибирской язвы у двух местных жителей. Их госпитализировали и назначили необходимое лечение. Ограничения продлятся до особого распоряжения.
В среду, 22 марта, власти республики сообщили о третьем случае заражения. Недомогание выявили у человека, который участвовал в забое крупного рогатого скота в Цивильском муниципальном округе
Сибирская язва может протекать особенно тяжело у пожилых людей, детей и лиц с ослабленным иммунитетом, рассказал в беседе с НСН профессор, врач-инфекционист Николай Малышев.
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