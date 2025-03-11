В Подмосковье 14 человек пострадали при атаке дронов ВСУ

По словам губернатора, в Видном из-за обломков дронов пострадали шесть человек, в том числе 4-летний ребенок. У них зафиксированы поверхностные раны. В Ленинском беспилотники рухнули на территории складов компаний «MoсКокс» и «Сантехкомплект», здесь никто не пострадал.

«Парковка рядом с производственным комплексом и РЦ компании «Мираторг» в с. Ям. Здесь погиб 38-летний мужчина, охранник. Еще два человека пострадали — 50-летний мужчина... в реанимации в Видновской больнице с открытой травмой головы, а 44-летний мужчина с травмами головы госпитализирован в Домодедовскую больницу», - написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Известно, что из-за падения осколков дронов на парковке начался пожар, сгорело свыше 20 автомобилей. Пожар почти потушили.

Кроме того, в Домодедово беспилотники рухнули в частном секторе, пострадала 43-летняя жительница деревни Котляково. Женщина попала в больницу в тяжелом состоянии, ей проводится операция.

В свою очередь, в Раменском за помощью медиков обратились пять человек, у всех реакция на стресс, телесных повреждений нет. Из-за дронов были повреждены семь квартир в доме на Северном шоссе и загорелась кровля частного дома в Софьино.

Массированную атаку украинских дронов на Московский регион зафиксировали рано утром 11 марта, пишет 360.ru. По данным Минобороны, над Подмосковьем сбили 91 беспилотник.

