В Петрозаводске четверо погибли при пожаре в квартире

Трое взрослых и ребенок погибли в результате пожара в одной из квартир Петрозаводска, сообщает СК РФ.

Возгорание случилось 17 января в квартире многоквартирного дома. При тушении огня были найдены тела двух погибших женщин и одного мужчины. Из помещения также извлекли двух живых мужчин и трехлетнего ребенка. При оказании реанимационных мероприятий ребенок скончался.