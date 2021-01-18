В Петрозаводске четверо погибли при пожаре в квартире
Трое взрослых и ребенок погибли в результате пожара в одной из квартир Петрозаводска, сообщает СК РФ.
Возгорание случилось 17 января в квартире многоквартирного дома. При тушении огня были найдены тела двух погибших женщин и одного мужчины. Из помещения также извлекли двух живых мужчин и трехлетнего ребенка. При оказании реанимационных мероприятий ребенок скончался.
По факту пожара заведено уголовное дело.
Профессор МГСУ и Академии государственной противопожарной службы МЧС Владимир Ройтман эфире НСН рассказал, как спастись в многоэтажке при пожаре на нижних этажах. Он прокомментировал пожар, произошедший в девятиэтажном доме Екатеринбурга, в котором погибли восемь жильцов.
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