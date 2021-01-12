В МЧС объяснили гибель людей при пожаре в Екатеринбурге

Профессор МГСУ и Академии государственной противопожарной службы МЧС Владимир Ройтман в эфире НСН рассказал, почему погибли жители верхних этажей, когда пожар был внизу.



«Жизнь в зданиях повышенной этажности - а здание в 9 этажей именно такое - всегда сопровождается повышенной опасностью. Высотные здания, в которых примерно 25 этажей, имеют средство защиты в виде незадымляемых лестничных клеток. Дом, в котором произошел пожар, видимо, такой защиты не имел. Дым распространился по этажам, и всяческие неплотности в конструкциях лишь способствовали его распространению на всю высоту здания», - отметил он.

Ройтман рассказал, какие меры следует предпринимать жителям верхних этажей в случае возгорания внизу.