В МЧС объяснили гибель людей при пожаре в Екатеринбурге
Профессор МГСУ и Академии государственной противопожарной службы МЧС эфире НСН рассказал, как спастись в многоэтажке при пожаре на нижних этажах.
Страшный пожар в девятиэтажном доме в Екатеринбурге минувшей ночью унес жизни восьми человек. Возгорание произошло на втором этаже, однако жители одной из квартир на верхнем этаже оказались заблокированы. Женщина с семилетней дочерью просила о помощи в Twitter, ей предлагали выйти на лестничную клетку, но она объясняла, что «некуда там». В результате она и ее дочь задохнулись от дыма. Одной из предварительных причин пожара назвали непотушенную сигарету, однако рассматриваются и другие версии.
Профессор МГСУ и Академии государственной противопожарной службы МЧС Владимир Ройтман в эфире НСН рассказал, почему погибли жители верхних этажей, когда пожар был внизу.
«Жизнь в зданиях повышенной этажности - а здание в 9 этажей именно такое - всегда сопровождается повышенной опасностью. Высотные здания, в которых примерно 25 этажей, имеют средство защиты в виде незадымляемых лестничных клеток. Дом, в котором произошел пожар, видимо, такой защиты не имел. Дым распространился по этажам, и всяческие неплотности в конструкциях лишь способствовали его распространению на всю высоту здания», - отметил он.
Ройтман рассказал, какие меры следует предпринимать жителям верхних этажей в случае возгорания внизу.
«Если на нижних этажах пожар, то жителям верхних этажей нужно попробовать создать незадымляемую зону. Например, изолировать щели во входных дверях мокрыми тряпками и выйти на балкон, откуда спасатели МЧС вас эвакуируют. Если есть выходы на крышу через лестничную клетку, то это также будет спасением. При этом не забывайте в холодное время года надеть теплую одежду, пока есть возможность», - посоветовал профессор.
После пожара возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Следователи допрашивают свидетелей.
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