Пять человек погибли при пожаре в Хабаровске
Пять человек погибли из-за пожара в девятиэтажном жилом доме в Хабаровске, в настоящий момент возгорание устранено. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя спасательных служб.
Огонь была локализован на втором этаже девятиэтажного дома по улице Белорусская. Площадь пожара составила около 10 квадратных метров. По данным источника агентства, жертвами происшествия стали пять человек, среди них двое детей.
Причины возгорания расследуются, оперативно-следственная группа устанавливает личности погибших и обстоятельства пожара.
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