В Петербурге задержан мужчина, подозреваемый в краже 5 млн рублей из храма

Отмечается, что из храма были украдены цепочки, кольца и другие пожертвования прихожан храма, которые находились под стеклом над образом Пресвятой Богородицы. Ущерб оценивается в 5 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже. Задержанный является неоднократно судимый за подобные противоправные действий петербуржец.

