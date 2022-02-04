В Петербурге задержан мужчина, подозреваемый в краже 5 млн рублей из храма
В Петербурге полицейские задержали мужчину, подозреваемого в краже 5 млн рублей из храма «Неупиваемая чаша» на Цветочной улице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
Отмечается, что из храма были украдены цепочки, кольца и другие пожертвования прихожан храма, которые находились под стеклом над образом Пресвятой Богородицы. Ущерб оценивается в 5 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье о краже. Задержанный является неоднократно судимый за подобные противоправные действий петербуржец.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
12,5 млн+168 тыс. / сут.
Умерли
334 тыс.+682 / сут.
Выздоровели
10,4 млн+58 449 / сут.
- В Перу разбился самолет с туристами
- В Турции зафиксирован рекордный прирост по суточным заражениям ковид
- Власти ФРГ намерены оштрафовать Telegram на €55 млн
- Пять человек погибли при сходе лавины в Австрии
- Бывшего главу Дербентского района Дагестана осудили на 7,5 лет
- Трамп: Команда Байдена разрушила США всего за год
- Сборная России вышла в финал ЧЕ по мини-футболу
- «Соллерс груп» и Chery наладят выпуск электромобилей в России
- Источник: РФ разочарована реакцией Запада на главные требования Москвы по безопасности
- На сбой «ВКонтакте» поступило около 35 тыс. жалоб
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru