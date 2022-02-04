В Петербурге задержан мужчина, подозреваемый в краже 5 млн рублей из храма

В Петербурге полицейские задержали мужчину, подозреваемого в краже 5 млн рублей из храма «Неупиваемая чаша» на Цветочной улице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

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Отмечается, что из храма были украдены цепочки, кольца и другие пожертвования прихожан храма, которые находились под стеклом над образом Пресвятой Богородицы. Ущерб оценивается в 5 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже. Задержанный является неоднократно судимый за подобные противоправные действий петербуржец.

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ФОТО: pxhere.com
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