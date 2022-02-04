СМИ: В Москве задержан глава одного из предприятий Минэнерго
В Москве сотрудники ФСБ задержали Николая Мягких, генерального директора Федеральной энергосервисной компании (ФГУП «ФЭСКО»), подведомственной Минэнерго. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
По словам источников, Мягких незаконно продавал машины ведомственного автопарка. Следствие оценивает нанесенный ущерб в 80 млн. рублей. Мягких уже допросили как подозреваемого по делу о мошенничестве в особо крупных размерах.
Гендиректора ФГУП «ФЭСКО» задержали сотрудники полиции и ФСБ утром 3 января в аэропорту Домодедово. Сейчас следствие намерено просить суд об аресте Мягких.
В Минэнерго пока не официально не подтвердили информацию о мошенничестве.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru