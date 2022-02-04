СМИ: В Москве задержан глава одного из предприятий Минэнерго

В Москве сотрудники ФСБ задержали Николая Мягких, генерального директора Федеральной энергосервисной компании (ФГУП «ФЭСКО»), подведомственной Минэнерго. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

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По словам источников, Мягких незаконно продавал машины ведомственного автопарка. Следствие оценивает нанесенный ущерб в 80 млн. рублей. Мягких уже допросили как подозреваемого по делу о мошенничестве в особо крупных размерах.

Гендиректора ФГУП «ФЭСКО» задержали сотрудники полиции и ФСБ утром 3 января в аэропорту Домодедово. Сейчас следствие намерено просить суд об аресте Мягких.

В Минэнерго пока не официально не подтвердили информацию о мошенничестве.

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ФОТО: РИА Новости
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