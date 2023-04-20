В Петербурге возбудили дело после смерти воспитанников психоневрологического интерната

Уголовное дело возбудили после гибели шести воспитанников в психоневрологическом интернате в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба регионального главка Следственного комитета РФ.

В Петербурге проверят психоневрологический интернат после смерти детей

В сообщении говорится, что дело было возбуждено по статье причинение смерти по неосторожности.

«По данным следствия, сотрудники психоневрологического интерната на Коллонтай, вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей, допустили по неосторожности наступление смерти шести проживавших в интернате совершеннолетних постояльцев», - указали в ведомстве.

Ранее замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов направил запросы в прокуратуру, губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову и омбудсмену по ситуации вокруг петербургского психоневрологического интерната №10, сообщает RT.

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Фото: arh.sledcom.ru
ТЕГИ:Санкт-ПетербургСмертьУголовное ДелоСледственный Комитет Рф

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