В Петербурге в аварии с мотоциклом погибли два человека
Смертельная авария с участием мотоцикла и иномарки Mercedes произошла в Санкт-Петербурге, сообщает «РЕН ТВ».
В результате происшествия погибли два человека. При этом мотоцикл полностью сгорел. Дорожно-транспортное происшествие случилось в районе Колпинского шоссе. Погибли мужчина и женщина.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Напомним, в Азовском районе Ростовской области в автоаварии три человека получили травмы, 11-месячный младенец погиб. В момент аварии детей держала на руках мать, сидевшая на переднем пассажирском сиденье.
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