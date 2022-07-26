В Петербурге в аварии с мотоциклом погибли два человека

В результате происшествия погибли два человека. При этом мотоцикл полностью сгорел. Дорожно-транспортное происшествие случилось в районе Колпинского шоссе. Погибли мужчина и женщина.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в Азовском районе Ростовской области в автоаварии три человека получили травмы, 11-месячный младенец погиб. В момент аварии детей держала на руках мать, сидевшая на переднем пассажирском сиденье.

