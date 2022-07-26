В Петербурге в аварии с мотоциклом погибли два человека

Смертельная авария с участием мотоцикла и иномарки Mercedes произошла в Санкт-Петербурге, сообщает «РЕН ТВ».

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В результате происшествия погибли два человека. При этом мотоцикл полностью сгорел. Дорожно-транспортное происшествие случилось в районе Колпинского шоссе. Погибли мужчина и женщина.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в Азовском районе Ростовской области в автоаварии три человека получили травмы, 11-месячный младенец погиб. В момент аварии детей держала на руках мать, сидевшая на переднем пассажирском сиденье.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДТПСанкт-Петербург
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