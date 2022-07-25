В автоаварии в Ростовской области погиб младенец, три человека пострадали
В Азовском районе Ростовской области в автоаварии три человека получили травмы, 11-месячный младенец погиб, сообщает «РЕН ТВ».
ДТП произошло на дороге Пешково - Займо - Обрыв. По предварительным данным, водитель ВАЗ-2112 не выдержал безопасную дистанцию до грузовика «Мерседес», который поворачивал налево, в результате чего врезался в него.
В момент аварии детей держала на руках мать, сидевшая на переднем пассажирском сиденье.
Ранее автомобиль скорой помощи стал участником крупной автоаварии в Новосибирске. В результате травмы получили два человека.
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