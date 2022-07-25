В автоаварии в Ростовской области погиб младенец, три человека пострадали

ДТП произошло на дороге Пешково - Займо - Обрыв. По предварительным данным, водитель ВАЗ-2112 не выдержал безопасную дистанцию до грузовика «Мерседес», который поворачивал налево, в результате чего врезался в него.

В момент аварии детей держала на руках мать, сидевшая на переднем пассажирском сиденье.

Ранее автомобиль скорой помощи стал участником крупной автоаварии в Новосибирске. В результате травмы получили два человека.

