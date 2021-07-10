В Петербурге в аварии с лодкой пострадали девять человек

В Петербурге при аварии моторной лодки, которая, потеряв управление, врезалась в опору моста в Дудергофском канале, пострадали девять человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«На борту моторного катера находилось девять человек, в том числе трое детей. После столкновения с бетонной набережной, все пассажиры оказались в воде. Они пострадали, по результатам осмотра госпитализированы», - заявили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

По предварительным данным, водитель моторной лодки не справился с управлением, судно на большой скорости врезалось в стенку, уточняется на странице «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» «ВКонтакте».