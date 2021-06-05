Туристка погибла в результате ЧП с лодкой в Хабаровском крае
Одна женщина погибла в результате аварии с многоместной надувной лодкой: судно с 18 туристами перевернулось в районе имени Лазо Хабаровского края. Об этом сообщили в прокуратуре региона.
Отмечается, что инцидент произошел поздно вечеров в пятницу при сплаве в районе поселка Солонцовый в 8 километрах ниже по течению реки Катен.
«В результате погибла женщина, ее тело извлечено местными рыбаками из-под залома», — цитирует сообщение РИА Новости.
Другие туристы в находятся в безопасности, на месте ЧП работает следственно-оперативная группа.
Местная прокуратура проверяет исполнение законодательства при оказании туристических услуг и соблюдение требований безопасности при организации сплавов.
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