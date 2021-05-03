В республике Бангладеш 25 человек погибли при столкновении лодки с баржей
3 мая 202107:49
В центре Бангладеш 25 человек погибли при столкновении лодки и баржи на реке, сообщило Agence France-Presse со ссылкой на полицию.
Происшествие случилось на реке Падма возле города Шибчар. Отмечается, что удалось спасти пятерых пострадавших, еще 25 человек погибли.
Ранее в Бангладеш после аварии с другим судном затонул паром. Инцидент произошел 4 апреля, на борту парома находились 50 человек. Спасти удалось 11 пассажиров, сообщали «Известия».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru