В республике Бангладеш 25 человек погибли при столкновении лодки с баржей

В центре Бангладеш 25 человек погибли при столкновении лодки и баржи на реке, сообщило Agence France-Presse со ссылкой на полицию.

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Происшествие случилось на реке Падма возле города Шибчар. Отмечается, что удалось спасти пятерых пострадавших, еще 25 человек погибли.

Ранее в Бангладеш после аварии с другим судном затонул паром. Инцидент произошел 4 апреля, на борту парома находились 50 человек. Спасти удалось 11 пассажиров, сообщали «Известия».

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ФОТО: flickr.com // PROZeesenboot
ТЕГИ:СтолкновениеАварияСудноБангладеш
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