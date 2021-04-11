В Петербурге старшеклассник начал стрельбу в школьной раздевалке

Преподаватель учебного заведения сообщил в экстренные службы о том, что ученик принес в школу пневматическое оружие, 10 апреля.

«Прибывшими сотрудниками полиции опрошена заявительница, которая пояснила, что ученик 2005 года рождения в помещении раздевалки из пневматического пистолета произвел несколько выстрелов в сторону находившихся там учеников. Пневматический пистолет был изъят одним из преподавателей. Школьник с места происшествия скрылся. В результате инцидента пострадавших нет», - говорится в сообщении.

Сообщается, что в территориальном отделе полиции старшеклассника допросили в присутствии матери и отпустили.

Известно, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина в эфире НСН заявила, что случаи стрельбы в школе связаны с тем, что происходит в семьях «стрелков».

«Если ребенок не является свидетелем домашнего насилия, он вряд ли сформируется агрессивным. Причем, насилие бывает не только физическое, но и эмоциональное. Мировая статистика такова, что большинство малолетних преступников вышли из неблагополучных семей. Именно из тех, где практиковалось насилие», - отметила она.

