Стрельба произошла в одной из школ Приморья

Чрезвычайное происшествие в Амурской области. В одной из школ города Свободный ученик открыл стрельбу, ранения получили не менее двух детей. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Об этом сообщает «Свободная пресса» со ссылкой на региональное управление министерства внутренних дел.

В стрельбе подозревают 18-летнего ученика старшего класса этого учебного заведения. Ему избрали меру пресечения в виде обязательства о явке в полицию по вызовам следователя или дознавателя, он также обязан информировать о смене места жительства.





