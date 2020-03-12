Стрельба произошла в одной из школ Приморья
Чрезвычайное происшествие в Амурской области. В одной из школ города Свободный ученик открыл стрельбу, ранения получили не менее двух детей. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Об этом сообщает «Свободная пресса» со ссылкой на региональное управление министерства внутренних дел.
В стрельбе подозревают 18-летнего ученика старшего класса этого учебного заведения. Ему избрали меру пресечения в виде обязательства о явке в полицию по вызовам следователя или дознавателя, он также обязан информировать о смене места жительства.
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