В Петербурге попытались поджечь релейный шкаф на железной дороге
5 мая 202312:59
Релейный шкаф попытались поджечь на железной дороге на территории Санкт-Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги.
Инцидент произошел 4 мая на перегоне Верево — Александровская.
«Железнодорожниками был обнаружен подпаленный релейный шкаф. Предварительно, в результате поджога», — приводит заявление РИА Новости.
Отмечается, что ЧП не повлияло на движение поездов.
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- В Петербурге попытались поджечь релейный шкаф на железной дороге
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5 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru