В Петербурге попытались поджечь релейный шкаф на железной дороге

Релейный шкаф попытались поджечь на железной дороге на территории Санкт-Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги.

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Инцидент произошел 4 мая на перегоне Верево — Александровская.

«Железнодорожниками был обнаружен подпаленный релейный шкаф. Предварительно, в результате поджога», — приводит заявление РИА Новости.

Отмечается, что ЧП не повлияло на движение поездов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкт-ПетербургПоджогЖелезная Дорога

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