В Калужской области задержали подростка, готовившего поджог электроподстанции
Сотрудники ФСБ предотвратили подготовку к диверсии на объекте энергосистемы в Калужской области, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.
В сообщении говорится, что на территории региона был задержан «сторонник неонацизма» - россиянин 2006 года рождения, который намеревался поджечь электроподстанцию.
Отмечается, что подросток устроил схрон, в котором силовики обнаружили и изъяли три самодельных зажигательных устройства и инструкции по их изготовлению, а также средства связи.
Возбуждено уголовное дело по статье «приготовление к диверсии».
Ранее сотрудники ФСБ задержали в Белгородской области 20-летнего жителя Твери, который намеревался выехать на территорию Украины и воевать против Вооруженных сил РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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