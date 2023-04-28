В Калужской области задержали подростка, готовившего поджог электроподстанции

В сообщении говорится, что на территории региона был задержан «сторонник неонацизма» - россиянин 2006 года рождения, который намеревался поджечь электроподстанцию.

Отмечается, что подросток устроил схрон, в котором силовики обнаружили и изъяли три самодельных зажигательных устройства и инструкции по их изготовлению, а также средства связи.

Возбуждено уголовное дело по статье «приготовление к диверсии».

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Белгородской области 20-летнего жителя Твери, который намеревался выехать на территорию Украины и воевать против Вооруженных сил РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

