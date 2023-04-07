В Петербурге подполковника транспортной полиции арестовали за взятку в 20 млн рублей

Отмечается, что Афанасьев обвиняется в покушении на получение взятки в особо крупном размере. Решение об аресте принял Выборгский районный суд Петербурга.

По данным следствия, летом 2022 года оперуполномоченный намеревался получить взятку от должностных лиц Октябрьской дирекции по тепловодоснабжению и взамен прекратить касающиеся этих лиц оперативные мероприятия. В августе Афанасьев через посредника фигурант получил первую часть взятки - 8,9 млн рублей, позже посредника задержали. Сотрудник МВД заявляет, что непричастен к преступлению.

В управлении на транспорте по СЗФО проводят служебную проверку в отношении Афанасьева.

Ранее в Кемеровской области директора коммерческого предприятия признали виновным в даче взятки должностным лицам в особо крупном размере, ее сумма составляла 305 тысяч рублей, напоминает РИА ФАН. Мужчину приговорили к 7,5 года лишения свободы условно.

