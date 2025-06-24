Рютте назвал необратимым путь Украины в НАТО
На проходящем в Гааге саммите НАТО будут приняты важные решения по Украине. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил генеральный секретарь блока Марк Рютте.
На встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским он указал, что эти решения будут опираться на прошлогодний саммит в США, где было решено, что «путь для Украины в НАТО - необратимый».
«И сейчас, когда мы говорим, мы строим этот мост», - подчеркнул генсек альянса.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о возможном вступлении Украины в НАТО в долгосрочной перспективе после завершения конфликта, сообщает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru